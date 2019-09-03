القيادي في المجلس الانتقالي جمال بن عطاف

كتب الخليج 365-عدن

وقال بن عطاف على موقع تويتر:" القوات التي حصلت الجزيرة على صور خاصة بها وقالت إنها وصلت أبين تؤكد حقيقتين:

الأولى: قوة تواصل تلك القوات مع الدوحة وقنوتتها رغم أن قناة الجزيرة ممنوعة من تغطية الأحداث!

الثانية: أن من ارسل المقطع إلى الدوحة قد بيت النية على افشال الحوار وجهود المملكة في #جدة ب تصعيد عسكري قادم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بن عطاف: تورط القوات في أبين بتواصلها مع الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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