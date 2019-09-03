دفاعات التحالف تدمر طائرة مسيرة اطلقتها المليشيا من عمران باتجاه خميس مشيط

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements كتب الخليج 365-عمران تمكنت دفاعات التحالف من تدمير طائرة مسيرة اطلقتها مليشيا ايران الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". وكان التحالف قد تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة قبل ساعات اطلقتها المليشيا باتجاه المملكة.

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