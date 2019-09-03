- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
تعرض الصحفي عدنان الجعفري لحادث مروري مروع في المخا
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الصحفي عدنان الجعفري
كتب
الخليج 365-الحديدة
تعرض الصحفي عدنان الجعفري لحادث مروري مروع على طريق المخا جنوب محافظة الحديدة.
وبحسب التقارير الطبية فإن الجعفري تعرض لإصابات خطيرة في النخاع الشوكي ونزيف بالرئه وكسور بالأيدي وتبدو حالته الصحية غير مستقرة، حيث تم نقله إلى مستشفى الريادة بعدن .
وأصيب في الحادث كلا من: عبدالخالق المكمحي جروح متوسطه ونجا من الحادث كلاً من عبدالرحمن ياسين الحميدي ومشور عبدالخالق المكمحي.
وناشد صحفيون رجال الخير لتقديم العون والمساعده للزميل عدنان الجعفري نظراً لما يمر به من ظروف ماديه صعبه سائلين الله له الشفاء العاجل.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض الصحفي عدنان الجعفري لحادث مروري مروع في المخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.