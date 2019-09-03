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تعرض الصحفي عدنان الجعفري لحادث مروري مروع في المخا

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

الصحفي عدنان الجعفري

كتب الخليج 365-الحديدة

تعرض الصحفي عدنان الجعفري لحادث مروري مروع على طريق المخا جنوب محافظة الحديدة.

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وبحسب التقارير الطبية فإن الجعفري تعرض لإصابات خطيرة في النخاع الشوكي ونزيف بالرئه وكسور بالأيدي وتبدو حالته الصحية غير مستقرة، حيث تم نقله إلى مستشفى الريادة بعدن .

وأصيب في الحادث كلا من: عبدالخالق المكمحي جروح متوسطه ونجا من الحادث كلاً من عبدالرحمن ياسين الحميدي ومشور عبدالخالق المكمحي.

وناشد صحفيون رجال الخير لتقديم العون والمساعده للزميل عدنان الجعفري نظراً لما يمر به من ظروف ماديه صعبه سائلين الله له الشفاء العاجل.