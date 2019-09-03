ورد الان : محمد بن زايد يتلقى هذا التهديد المرعب على طريقة خاشقجي .. مفاجأة بشأن هوية المنفذين

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عدن - ياسمين التهامي - 2398263هدد وزير في الحكومة الشرعية، الاثنين، دولة الإمارات بأن هناك من يعد لهم "فيلما" أوسخ بكثير من "فليم خاشقجي
وقال وزير الدولة عبدالغني جميل، في تغريدة على "تويتر": "أشقائنا سابقاً أعدائنا حاليا (الامارات) قسماً لو تعرفوا الفيلم الذي ينتظركم لسارعتم على التصالح فوراً مع الشرعية واليمنيين".
وأضاف: "من أعد الفيلم ومن سيخرجه هو نفسه من يجرجركم اليوم.. فيلم أوسخ بكثير من فيلم خاشقجي.. اللهم فاشهد.. احفظوا تغريدتي".
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