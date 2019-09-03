شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تشن هجوما عنيفا نحو الجنوب مستغلين الأوضاع في عدن وأبين . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5584970في إطار استغلال مليشيا الحوثي لما جرى في الجنوب، شهدت جبهة حجر بمحافظة الضـالع، مساء أمس الاثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي عقب هجومها محاولةً الزحف نحو الجنوب.

وأفاد مصدر عسكري أن جبهة حجر بمنطقة الريبي بالمحافظة تشهد معارك عنيفة بمختلف انوع الاسلحة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي المتمردة.

واشار المصدر الى أن قوات الجيش كسرت هجوماً شنته المليشيا على جبهة حجر دون الادلاء بأي تفاصيل إضافية ما اذا سقط قتلى وجرحى.

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وكانت قوات الجيش، تمكنت السبت من كسر زحف واسع وهجوم عنيف للمليشيا الحوثية في جبهة حجر شمال محافظة الضالع في إطار محاولاتها الزحف نحو الجنوب.

وامتد الهجوم على الريبي والشريفة حتى غرب باجة في جبهة حجر، واستخدمت خلاله جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وخاضت القوات مواجهات ضارية مع المليشيا الحوثية، وكسرت الزحف وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقاً لمصدر ميداني.

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