شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : يمنيون ينفذون وقفة احتجاجية في باكستان رفضاً لجرائم الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4724709نفذ العشرات من اليمنيين وقفة احتجاجية في باكستان، رفضاً للجرائم التي ترتكبها الإمارات ضد اليمنيين.

وندد المحتجون بسياسة الإمارات في اليمن، وما قامت به من انقلاب ضد الحكومة في عدن، ودعمها للمجلس الانتقالي الانفصالي.

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ودعا المحتجون المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب اليمنيين، في طرد الإمارات التي تحارب الحكومة الشرعية. وأحرق المحتجون صورة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ووضعوها تحت أقدامهم.

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