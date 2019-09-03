شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الصحفي الجنوبي " انيس منصور " يقرع الاعلامي " فيصل القاسم " على الهواء بسبب اختياره لهذه الشخصية للدفاع عن " بن زايد " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7374029باغت الصحفي الجنوبي البارز " انيس منصور " ناشط فلسطيني استتضافه برنامح " الاتجاه المعاكس لتمثل وجهة النظر الموالية للامارات . وبادر الصحفي " انيس منصور " بمهاجمة المتحدث الفلسطيني بالقول كنت اتمني ان احاور شخصية يمنية من الموالين للامارات او حتي شخصية خليجية لكن ان جلبوا شخصية فلسطينية للدفاع عن بن زايد والامارات فالاولي ان يدافع عن وطنه المحتل وليس الدفاع عن الامارات وبن زايد. Advertisements 7374029

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