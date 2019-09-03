شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث في عدن خلال الايام القادمة .. تفاصيل هامة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1106391بدأت وزارة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن بتقنين الوقود المتبقي في محطات الكهرباء، وذلك بعد قُرب نفاد كميات الوقود.
وأفادت مصادر بوزارة الكهرباء بأن ساعات الانطفاءات ستتفاقم تدريجياً خلال الساعات المقبلة، على أن تتوقف الخدمة تماماً بعد سبعة أيام في عدن وباقي المحافظات.
وأشارت إلى أن الكمية التي تم شراؤها مؤخراً من شحنة المازوت لمحطات توليد الكهرباء في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت على وشك النفاد، وما تبقى من كميات تكفي لثلاثة أيام ، وبالتالي فإن الشبكة ستخرج جزئياً مع نفاد المازوت والديزل بشكل كامل في غضون أسبوع.
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ياتي ذلك عقب سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن وتسببها بتوقف الخدمات وتعطيل الحياة العامة والتضييق على المواطنين .1106391
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