شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : قوات الجيش تطبق الحصار على هذه المدينة استعداداً لاقتحامها .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2862089واصلت قوات الجيش الوطني، لليوم الرابع على التوالي، عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في مديرية حرض بمحافظة حجة،(شمالي غرب اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله: إن "قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً ضد مليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض".

وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني تواصل حصار المليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيداً لاقتحامها وتحريرها.

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ولفت إلى أن قوات الجيش تعمل حالياً على تامين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها المليشيات.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض، في معارك حاسمة ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

في السياق، أسقطت قوات الجيش الوطني، أمس الاثنين، طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق فوق قرية مكتظة بالسكان بمديرية حرض في محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري، إن الطائرة كانت ذات مهام انتحارية تستهدف قرية آهلة بالسكان في حرض؛ إلا أن أبطال الجيش تمكنوا من اعتراضها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأشار إلى أن هذه الطائرة هي السادسة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة بمحافظة حجة منذ مطلع العام الجاري. 2862089