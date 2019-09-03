شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل... قصف عنيف من البوارج البحرية على هذه المحافظة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5305481ذكرت وكالة عدن المحلية أن سفن وبوارج حربية في البحر العربي وخليج عدن قامت بإطلاق صواريخ وقصفت بشكل عنيف قوات تتمركز على مدخل مدينة زنجبار بمحافظة أبين. Advertisements وأشارت إلى أن القوات تتمركز في منطقة قرن الكلاسي وأن القصف الصاروخي جاء من بوارج بحرية قبالة سواحل مدينة شقرة محافظة أبين. ولحد اللحظة لم يتسنَ لنا معرفة صحة الخبر من مصدر رسمي موثوق لدى طرفي الصراع. 5305481

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