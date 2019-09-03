مصر تستهدف عجزًا 7.2% في الميزانية الحالية وفائضًا أوليًا أعلى

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف عجزًا في الميزانية قدره 7.2 % في العام المالي الجاري، و6.2 % في 2020-2021.
وأضاف معيط خلال مؤتمر في القاهرة أن مصر تستهدف فائضًا ماليًا أوليًا قدره 124 مليار جنيه (7.51 مليار دولار) في العام المالي 2019-2020، ارتفاعًا من 104 مليارات في العام الماضي.
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