مصر تستهدف عجزًا 7.2% في الميزانية الحالية وفائضًا أوليًا أعلى

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف عجزًا في الميزانية قدره 7.2 % في العام المالي الجاري، و6.2 % في 2020-2021.

وأضاف معيط خلال مؤتمر في القاهرة أن مصر تستهدف فائضًا ماليًا أوليًا قدره 124 مليار جنيه (7.51 مليار دولار) في العام المالي 2019-2020، ارتفاعًا من 104 مليارات في العام الماضي.