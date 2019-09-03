قالت مصادر محلية لــ"سمابرس" ان قوات الشرعية غنمت آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة تم من يوم أمس في مدينه عزان شبوة.
واضافت المصادر ان قوات الجيش حشدات المئات من جنودها فجر الثلاثاء في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
واكدات المصادر ان قوات عسكرية استعداداتها للانطلاق صوب ابين.
ومصدر عسكري اكد صحة الخبر وقال انه تم تجهيز قوة للتقدم صوب زنجبار. وتتمركز قوات من الجيش على مداخل زنجبار بمنطقة قرن الكلاسي بشقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل بالصورة : قوات الجيش تغنم آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة في عزان .. وتحشد المئات من الجنود مجددا بـ عتق وتتوعد بتحرير محافظة جنوبية بعد ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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