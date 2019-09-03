الاكثر مشاهدة - القذر المزروعي يكشف عورة حكام الإمارات من جديد بفضيحة من العيار الثقيل .. شاهد ماذا فعل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن القذر المزروعي يكشف عورة حكام الإمارات من جديد بفضيحة من العيار الثقيل .. شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد الناشط الإماراتي المعروف بسفاهته وعدم التزامه بالأخلاق في حديثه حمد المزروعي بتغريدة خطيرة في غاية الخطورة ، متجاهلا التحذيرات التي وجهها حاكم دبي محمد بن راشد للمغردين الإماراتيين.

وقال "المزروعي" في تغريدة مثيرة للجدل: "قريباً الرمز الدولي لـ الجنوب العربي +969 ".

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وقبل أيام ، شن الشيخ محمد بن راشد - حاكم دبي - هجومًا شرسا على عدد من المغردين الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هجوم "بن راشد" على عدد من الناشطين المقربين من حكومة بلاده مثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي والحبتور وغيرهم دون أن يذكر اسمهم صراحة بعد هجوم بعضهم على السعودية ، وإشادة البعض الآخر بالحوثي مما صنع أزمة بين البلدين.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدية تحت اسم "رسالة الموسم الجديد".وقال محمد بن راشد: "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها"، مضيفا أن "سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأكد حاكم دبي أنه "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وشدد على أنه "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنامن المصداقية وحب واحترام الشعوب"، مشيرا إلى أن "صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد".