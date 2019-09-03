الاكثر مشاهدة - عــاجل : اتفاقية صادمة بين الشرعية والانتقالي الجنوبي .. والأخير يحظى بنصيب الأسد .. ومصدر يكشف (أبرز البنود)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : اتفاقية صادمة بين الشرعية والانتقالي الجنوبي .. والأخير يحظى بنصيب الأسد .. ومصدر يكشف (أبرز البنود) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب والباحث في الشأن اليمنى محمود الطاهر، أن هناك توصل إلى شبه اتفاق بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى.

وأوضح "الطاهر" فى تصريحات خاصة للصحيفةـ"الدستور"، أن الاتفاق يقضى بأن يحكم الانتقالي عدن، بجانب إعادة تشكيل حكومة يمنية يشارك فيها الانتقالي لتوحيد الصفوف لمواجهة جماعة الحوثى المدعومة من إيران.

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وكان "الطاهر" أعلن فى منشور له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك تفاهمات أبرمت بين الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي، بعيدا عن الإعلام، نتائجها سيعلن عنها في وقتها، على حد تعبيره.

ووصل وفد الانتقالي مساء اليوم الثلاثاء الى مدينة جدة تلبية لدعوة الخارجية السعودية لحضور حوار جدة مع الحكومة الشرعية.