الاكثر مشاهدة - عاجل : وصول العدو اللدود للانتقالي الجنوبي إلى أبين على رأس قوة عسكرية ضخمة وإعلان البيان رقم1

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عدن - ياسمين التهامي - وصل عصر اليوم قائد اللواء 39 مدرع الموالي للشرعية العميد عبدالله الصبيحي إلى مدينة شقرة الساحلية بأبين على راس قوة عسكرية ضخمة.

وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش عززت قواتها في شقرة . Advertisements ​ وادلى الصبيحي بتصريح صحفي اكد فيه ان قوات الجيش عازمة على مواجهة الجماعات المسلحة مشددا على ان من يحاول ويفكر باختطاف الجنوب لن ينجح .

وحذر الصبيحي من التمادي باعمال المداهمات واقتحام منازل المواطنين في عدن.

وشدد على ان اليمن لايمكن لأي طرف اختطافها لا شمالا ولاجنوبا.

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