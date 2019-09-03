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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة : الحرب في اليمن ستنتهي بهذا الموعد وحوار امريكي سعودي حوثي بهذه الدولة وهذا مصير الشرعية اليمنية

كتب الكاتب والصحفي الفلسطيني عبدالباري عطوان مقالا عن مصير الحرب في اليمن، قال فيه: " يبدو، ومن خلال التطوّرات المُتسارعة في الحرب اليمنيّة، أنّ التحالف الذي تقوده حركة “أنصار الله” الحوثيّة هو الرابح الأكبر سياسيًّا وميدانيًّا، فها هي الولايات المتحدة الأمريكيّة تسعى لفتح حوارٍ مُباشرٍ مع قيادته، وها هُم خُصومه السعوديّون والإماراتيّون يخوضون حربًا بالإنابة عبر حُلفائهم في الجنوب اليمني." ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : قناة الحدث تبث الان خبرا عاجل حول ما حدث للامير محمد بن سلمان فجر اليوم Advertisements • عاجل : الحزن يجتاح الوسط الفني .. مصرع فنانة شهيرة اثناء غنائها على المسرح قبل قليل ..لن تصدق من تكون ..شاهد الفيديو • عاجـــل : عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة : الحرب في اليمن ستنتهي بهذا الموعد وحوار امريكي سعودي حوثي بهذه الدولة وهذا مصير الشرعية اليمنية ----------------------------------------

وأضاف : "هذا الاختراق السياسي الكبير الذي جاء بعد دُخول الحرب اليمنيّة عامها الخامس والمُتمثّل في عزم الولايات المتحدة رعاية مُفاوضات مُباشرة بين أطراف الأزمة، والاعتراف بحِلف “أنصار الله” كطرفٍ رئيسيٍّ، هو الذي يُفسّر الدعوة الرسميّة التي وجّهتها الإدارة الأمريكيّة إلى الأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي ونائب وزير الدفاع، لزيارة واشنطن واللّقاء مع المَسؤولين فيها، وعلى رأسهم مايك بومبيو، وزير الخارجيّة".

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