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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أول ظهور لأبرز القيادات العسكرية في عدن.. توعد الانتقالي ووجه رسالة هامة لليمنيين (فيديو)

قال قائد اللواء 39 مدرع ومقره في العاصمة المؤقتة عدن العميد عبدالله الصبيحي، اليوم الثلاثاء، ان الأمور بخير وهذه الأحداث سحابة صيف وسيتم التخلص من جميع العصابات الإجرامية وقطاعي الطرق مداهمي منازل الشرفاء.

وأكد العميد الصبيحي في أول ظهور له من منطقة شقرة بمحافظة أبين أن الجنوب هو جنوب كل اليمنيين والوطن وطن الجميع.

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وأضاف الصبيحي: " من أراد أن ينفرد بالجنوب أو ينفرد باليمن أو شمال الشمال فليبحث عن زريبة مأوى له فهذا يتعامل بعقلية الزريبة ولن يكون إلا ما تم في المبادرة الخليجية وما قرره الرئيس عبدربه منصور هادي".

"تعز أونلاين" ينشر أول مقطع مصور للعميد عبدالله الصبيحي من محافظة أبين بعد سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن :