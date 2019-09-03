شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بالميسري وعلي محسن .. وتعيين طارق عفاش وزيرا للدفاع .. تسريب خليجي خطير بالتزامن مع حوار جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرب صحفي خليجي معلومات اولية عن تشكيلة جديدة للحكومة اليمنية "الشرعية" خلال الايام المقبلة باتفاق بين امريكا وقيادات التحالف الداعم للشرعية في اليمن . وحسب الصحفي والمؤلف الخليجي "سامي العثمان" ان قوات التحالف العربي وامريكا قررت تسليم ملف صنعاء وتحريرها الى طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية". قد يهمك ايضاً: - الامارات تستفز اليمنيين من جديد وتعلن عن (رمز اتصال دولي جديد) خاص بجنوب اليمن بدلا عن الرمز اليمني (00967).. ماهو؟ - فيصل القاسم يتعرض للإحراج في الاتجاه المعاكس قبل قليل بسبب هذا التصرف.. والصحفي ’’انيس منصور’’ يلجم الضيف منذ أول لحظة

- مصادر سعودية تكشف كواليس ما يجري في ”جدة“ وخفايا زيارة ”الزبيدي“.. موقف سعودي ”صارم“ وتحرك جديد لـ”بن سلمان“ - الإطاحة بالميسري وعلي محسن .. وتعيين طارق عفاش وزيرا للدفاع .. تسريب خليجي خطير بالتزامن مع حوار جدة - عاجل : الجيش الوطني يباغت الانتقالي الجنوبي بتحرك عسكري غير مسبوق ويكسر الحواجز ويحكم سيطرته على أول مداخل العاصمة(تفاصيل مايحدث) - شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن Advertisements - عاجل : اتفاق مفاجئ بين هادى والمجلس الانتقالى قبل حوار جدة يقضي بتسلم الأخير حكم عدن (بقية البنود) - انقلاب مفاجئ على محمد بن سلمان .. وبن زايد يسرب ‘‘وثيقة‘‘ خطيرة حول مقتل خاشقجي تكشف تفاصيل لأول مرة.. شاهد ما ورد فيها

- ورد الآن .. اغتيال سعود القحطاني ’’ بطريقة مرعبة لا تخطر على بال .. وشخصية مشهورة تكشف الحقيقة الكاملة .. شاهد - شاهد.. طليقة خالد يوسف تظهر بملابس النوم على الهواء (صور) وكتب العثمان تغريدات على صفحته بموفع "تويتر" قال فيها: "سيتم تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع وناصر لخشع وزيرا للداخلية, وتغيير موقع الانطلاق لدخول صنعاء، وتحديد ساعة الصفر". وأضاف: "المجلس الانتقالي سيدير المناطق المحررة وبسط كامل قواته، بمساندة التحالف وطارق عفاش وبمباركة الرئيس هادي". وأشار إلى إحالة محسن الاحمر وبعض وضباطه للتقاعد، وإقالة وزراء الاعلام والنقل والداخلية والدفاع وتعيين رياض ياسين في التشكيلة الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بالميسري وعلي محسن .. وتعيين طارق عفاش وزيرا للدفاع .. تسريب خليجي خطير بالتزامن مع حوار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.