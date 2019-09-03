شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تستفز اليمنيين من جديد وتعلن عن (رمز اتصال دولي جديد) خاص بجنوب اليمن بدلا عن الرمز اليمني... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل المسؤولون الإماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستفزاز اليمنيين ومحاولات بث الفرقة والكراهية في صفوفهم وتقسيمهم مناطقيا.

وفي استفزاز جديد، رصده محرر "بويمن" ظهر أحد سفهاء عيال زايد، المعروف ببذاءته والفاظه القذرة، المدعو حمد المزروعي ليغرد على تويتر بأن الإمارات قريبا ستصنع رقم دولي جديد، خاص جنوب اليمن، بدلا عن الرقم الدولي للاتصالات اليمنية (00967).

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وقال المدعو المزروعي، إنه في الوقت القريب سيصبح رمز ما أسماها "دولة الجنوب العربي" هو( 969).

الجدير بالذكر، أن تحريضات واستفزازات الذباب الالكتروني التابع لبن زايد، يعبر عن حجم الوجع والشعور بالنقص الذي يعانيه عيال زايد، فاقدي التاريخ ، وعديمي القيم والأخلاق.

وازدادت حدة الحقد علي اليمنيين بعدما لقنوا الإمارات هزيمة ساحقة في شبوة وأبين وعدن، لولا غدرها عبر الجو.

كما يأتي ذلك في محاولة لتعويض المعنويات المنهارة للإماراتيين، بعد حملات إعلامية قوية ومستمرة يشنها اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح عيا ل زايد وتعرية جرائمهم وكشف إرهابهم امام العالم.