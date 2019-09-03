وفاة رئيس فرع حزب الاصلاح في ريمة

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد أبرز قياداته الميدانية، بعد معاناة مع المرض.



ونعى المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة، إلى أبناء الشعب اليمني وإلى أبناء المحافظة، رئيس فرع الحزب في المحافظة "صالح عبده عبدالله محفل"، الذي وافته المنية أمس الاثنين، في القاهرة بعد صراع مرير مع المرض.



وقال بيان نعي الحزب إن رحيل "محفل "خسارة فادحة على محافظة ريمة واليمن عموماً، في المجالين السياسي والدعوي.



وأورد البيان مناقب الفقيد واسهاماته السياسية والعلمية في المحافظة من خلال العمل السياسي وعلاقته مع كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في المحافظة ونشر ثقافة التسامح والمحبة والوسطية، علاوة على عمله التربوي والدعوي.



نص بيان النعي :



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة إلى أبناء المحافظة وإلى الشعب اليمني كافة الشيخ الفاضل والمربي القدير صالح عبده عبدالله محفل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة الذي وافته المنية يومنا هذا في القاهرة بعد صراع مرير مع المرض.



لقد مثل رحيل الشيخ العلامة خسارة فادحة على محافظة ريمة واليمن عموماً، فهو العالم المخلص والداعية المجتهد والمربي الناجح، أوقف حياته للدعوة إلى الله ونشر العلم وتربية الأجيال بعيداً عن الأضواء لا يبتغي بذلك إلا وجه المولى سبحانه. تعلم وتربى على يديه المئات من الشباب في ريمة وفي غيرها فقد كان صاحب اليد الطول في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل الرافض للعنف والتطرف والكراهية فهو أحد أبرز مؤسسي المعاهد العلمية ودور القرآن الكريم بالمحافظة وله اسهاماته العلمية والفقهية كما كان الحاضر الأبرز في الندوات والمنتديات السياسية والفكرية. كما كان لثقله الاجتماعي الدور البارز في الإصلاح بين الناس ومحاربة عوامل الفرقة والشتات في صفوف المجتمع.





لقد كان لقيادة فقيدنا للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة الأثر الواضح والمتميز في تجسيد منهج الإصلاح ونظمه وأدبياته في البناء التنظيمي والتعامل مع ا?خر وفقاً للأساليب الديمقراطية الشوروية والعمل المؤسسي وكذلك احترام الآخرين وتقدير آرائهم واطروحاتهم ناهيك عن اعتبار الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى تفاهمات مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة وكذلك السلطة المحلية منذ أن تشكل مكتب الإصلاح بالمحافظة، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على النسيج الاجتماعي بالمحافظة وعلاقة الأحزاب والتنظيمات السياسية ببعضها، فضلاً عن استيعاب مئات الشباب من أبناء المحافظة في الإصلاح منذ الإعلان عن تأسيسه.



سيظل شيخنا الراحل قدوتنا المثلى والأنموذج المتميز في الكفاح والجد والمثابرة لنشر الفضائل وإقامة العدل وإذكاء روح التسامح والإخاء.. فقد كان أبا حنونا وأخا كريماً وعالماً جليلا.

نجدد عزاءنا ومواساتنا ?بناء الفقيد وكافة أسرته وجميع أعضاء وعضوات الإصلاح بالمحافظة ..



سائلين المولى أن يتغشاه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.



المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة.

