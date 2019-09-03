اخبار الخليج / اخبار اليمن

"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأربعاء 

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية  ليوم غد الاربعاء الموافق 04 سبتمبر 2019م. كالتالي:                                                                                                                                                                                            

رقم الرحله : 609.                      خط الرحله :                     القاهره- عدن .                                                                 الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل.                                                        

(توقيت القاهره

الوصول : 0645 صباحا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رقم الرحله : 648.

خط الرحله :     عدن- عمان.                         الاقلاع : 0745 صباحا.                                                                                      الوصول: 1100 ظهرا.                                          رقم الرحله  649.                               خط الرحله :    عمان- عدن.                         الاقلاع :1200 ظهرا.                                 (توقيت عمان) 

الوصول: 1530 عصرا.                                       رقم الرحله 506    خط الرحله                                           عدن- جده                        الاقلاع :1630 مساء. 

الوصول: 1830 مساء.                                                                                                                                                                           رقم الرحله : 507.                               خط الرحله :    جده- عــدن . 

الاقلاع :1930 مساء  .        (توقيت جــده) 

Advertisements

الوصول: 2130  مساء.        

 رقم الرحله 608   خط الرحله  عـدن القاهره.                                      الاقلاع :2230 مساء. 

الوصول: 0100  فجر اليوم التالي الخميس 05 اغسطس.        

رقم الرحله 607.                               خط الرحله :    القاهره- سيئون .                                                        الاقلاع : 0200 فجرا.                                                      

(توقيت القاهره).                                                                                          

الوصول: 0630 صباحا.                                                                               رقم الرحله : 606.                                                                                             خط الرحله :                                                                                                                                                                                                                                                             سيئون- القاهره.                                  

الاقلاع : 0730 صباحا. 

الوصول: 1015 صباحا.         

رقم الرحله : 605.                      خط الرحله :                     القاهره- سيئون  .                                                                 الاقلاع : 1115 ظهرا.                                                        

(توقيت القاهره)                                                                                                      

 الوصول : 1545 عصرا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رقم الرحله : 604.

خط الرحله :     سيىؤن - القاهره.                         الاقلاع : 1800 مساء. 

الوصول: 2045 مساء.                                        

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأربعاء  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا