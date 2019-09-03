Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاربعاء الموافق 04 سبتمبر 2019م. كالتالي:

رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله 506 خط الرحله عدن- جده الاقلاع :1630 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1930 مساء . (توقيت جــده) Advertisements الوصول: 2130 مساء. رقم الرحله 608 خط الرحله عـدن القاهره. الاقلاع :2230 مساء. الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الخميس 05 اغسطس. رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون . الاقلاع : 0200 فجرا. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره- سيئون . الاقلاع : 1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول : 1545 عصرا. رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع : 1800 مساء. الوصول: 2045 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.