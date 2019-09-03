Advertisements Advertisements بالصور.. بعثة نادي الجزع لكرة القدم تصل المكلا لخوض منافسات البطولة التنشيطية الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الجزع الرياضي كتب المهرة - الخليج 365 وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الجزع الرياضي، اليوم، إلى مدينة المكلا للمشاركة في البطولة التنشيطية لأندية الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم (تجمع المكلا) التي تنطلق منافساتها الجمعة القادم على ملعب بارادم تحت إشراف الاتحاد العام لكرة القدم.

Advertisements ووفق متابعة "الخليج 365"، تتكون البعثة من 25 لاعب زستة اداريين وفنيين بقيادة عضو الهيئة الإدارية للنادي خالد عاشور بامعبد. وسيواجه فريق الجزع ممثل المهرة فريق شعب حضرموت في لقاء الافتتاح عصر الجمعة. ويحظى نادي الجزع بدعم كبير من قبل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت الذي قدم دعما ماديا لدعم النادي في هذه البطولة سعيا لتحقيق مشاركة إيجابية تليق بسمعة المحافظة. Advertisements Advertisements

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