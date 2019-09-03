Advertisements Advertisements

استشهاد واصابة 120 مدني بقذائف مليشيا الحوثي بالحديدة منذ اتفاق السويد

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي الارهابية

كتب الخليج 365-الحديدة

أوضحت احصائية حقوقية عن استشهاد ثلاثة وثلاثين مدنيا فيما جرح خمسة وثمانين شخصا في قصف لمليشيا ايران الحوثية من اتفاق السويد ديسمبر 2018م.

Advertisements

وذكرت الاحصائية الحقوقية أن من بين إجمالي المدنيين الذين قُتلوا بقذائف ميليشيا الحوثي بمديرية حيس في محافظة الحديدة 5 أطفال و6 نساء و24 رجالاً.

وتوصف مديرية حيس الواقعة جنوب الحديدة والمشمولة باتفاق ستوكهولم ، المتضمن وقف إطلاق النار في كامل محافظة الحديدة، بأنها الساحة التي لا تجف دماؤها نظرا للجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيا الكهنوت الإرهابية بحق أبناء المديرية، مستغلة صمت الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وبحسب الإحصائية التي رصدها موثوقون ينشطون في العمل الحقوقي، من بين الجرحى الذين أصبوا بقذائف ميليشيا الحوثي، والبالغ تعدادهم 85 جريحاً، منهم 59 رجلاً و 28 امرأة، تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، و20 شاباً و6 فتيات ما دون الثامنة عشرة عاماً.