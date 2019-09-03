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عاجل: إعادة تشغيل لمطار الريان الدولي في المكلا
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
قال محلل سياسي جنوبي إن مطار الريان في مدينة المكلا سيتم اعادة تشغيله من جديد بعد توقفه لفترة طويلة.
وذكر المحلل هاني مسهور على موقع تويتر إن:" بعد إعادة تشغيل مطار عدن تحت إشراف المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أيام سيتم إعادة افتتاح مطار الريان الدولي في المكلا.
وكان التحالف قد أوقف عملية الرحلات في مطار عدن خلال الاحداث الماضية وعاود العمل بعد تأمينه من قبل المجلس الانتقالي.
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