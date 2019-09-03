Advertisements Advertisements

الحوثية تطلق قذائف على مواقع المشتركة شرق الحديدة

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي الارهابية

كتب الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها السافرة للهدنة الأممية ، وأطلقت قذائف مدفعيتها صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث سقطت عدد من القذائف على المواقع.



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة ، في الوقت الذي استهدفت ذات المواقع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements

وأردف المصدر الميداني أن المليشيات استهدفت المواقع بسلاح م.ط عيار 23 ، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف من مناطق تمركزها داخل المدينة.

وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات اليومية في إطار تصعيدها في ظل صمت وتجاهل أممي ، تجاه هذا التصعيد المتواصل ، ولم تتوقف المليشيات عن خرق الهدنة الأممية التي بدأت أواخر العام الماضي.