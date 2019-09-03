شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ..دولة مجاورة لليمن تنفرد بمنح اليمنيين امتيازات غير مسبوقة تشمل تاشيرة مجانية واقامة "3" سنوات قابلة للتجديد وراتب شهري لكل فرد ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8528983كشفت مصادر دبلوماسية يمنية مطلعة في تصريحات لـ " اليمني اليوم " عن اصدار رئيس الوزراء الإثيوبي " آبي أحمد علي " قرارا بإعفاء اليمنين من غرامة الاقامه ورسوم الفيزه ومنحهم إقامه ثلاث سنوات قابله للتجديد وراتب شهريا مبلغ وقدره ١٠٠ دولار للفرد. وتمثل مبادرة الرئيس الاثيوبي الاولى من نوعها التي تمنح اللاجئين اليمنيين الى اثيوبيا امتيازات غير مسبوقة . وكان الرئيس الاثيوبي قد وجه رسالة للقوي اليمنية مناشدا اياها وقف الاقتتال والجنوح للتهدئة والحوار لتسوية اي خلافات داخلية كما عرف عنه مناهضته لمحاولات الإمارات فرض هيمنتها على اليمن ودول القرن الافريقي وسبق له توجيه انتقادات حادة للنظام الإماراتي الحاكم .8528983

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