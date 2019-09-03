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الكشف عن اتفاق سري توصل اليه الرئيس هادي مع المجلس الانتقالي عبر وسطاء محليون .. تفاصيل خطيرة

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عدن - ياسمين التهامي - 9434834أكد الكاتب والباحث في الشأن اليمنى محمود الطاهر، أن هناك توصل إلى شبه اتفاق بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى.

 

 

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وأوضح "الطاهر" فى تصريحات خاصة للصحيفةـ"الدستور"، أن الاتفاق يقضى بأن يحكم الانتقالي عدن، بجانب إعادة تشكيل حكومة يمنية يشارك فيها الانتقالي لتوحيد الصفوف لمواجهة جماعة الحوثى المدعومة من إيران.

وكان "الطاهر" أعلن فى منشور له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك تفاهمات أبرمت بين الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي، بعيدا عن الإعلام، نتائجها سيعلن عنها في وقتها، على حد تعبيره.

 

ووصل وفد الانتقالي مساء اليوم الثلاثاء الى مدينة جدة تلبية لدعوة الخارجية لحضور حوار جدة مع الحكومة الشرعية.9434834

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