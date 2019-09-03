صواريخ باليستية وطيران مسير يدك قواعد ومعسكرات السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نفذ سلاح الجو المسير، لدى الجيش واللجان الشعبية، قبل قليل، عملية هجومية واسعة، بعدد من الطائرات المسيرة، على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، بقطاع عسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف2k على قاعدة الملك خالد الجوية، في خميس مشيط.

وأوضح العميد سريع، أن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية هامة، داخل القاعدة العسكرية، مؤكداً أن العمليات حققت أهدافها بدقة عالية.

وأشار متحدث القوات المسلحة، إلى أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال 12ساعة الماضية 51 غارة جوية

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اطقلت صباح اليوم الثلاثاء دفعة من الصواريخ الباليستية من نوع بدر1 على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي واهداف عسكرية أخرى,

Advertisements

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية تطلق دفعة صواريخ باليستية من نوع بدر1على اهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي واهداف عسكرية اخرى.

وأوضح أن عملية استهداف مطار نجران الإقليمي بدفعة من صواريخ بدر1 تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وقال متحدث القوات المسلحة يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية.

وأشار العميد سريع إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخذنا كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين.