انتقالي ردفان يحث رؤساء المراكز المحلية للتحشيد لمليونية الوفاء بعدن

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-لحج
حثت قيادات المجلس الانتقالي اليوم في مدينة ردفان رؤساء مراكز المحلية في القرى للتحشيد لمليونية الوفاء في العاصمة عدن.
جاء ذلك في لقاء بين رئيس المجلس الانتقالي فيصل محمد عمر مع رؤساء المراكز التعليمية في ردفان.
ودعا الجميع على التفاعل الجاد لدعوة رئاسة المجلس لإقامة مليونية الوفاء في العاصمة عدن مشددا على حشد الجماهير من كل قرى ردفان صباح يوم الخميس القادم 5/9/2019 م.الى منصة شهداء ردفان التي ستنطلق منها مواكب ردفان البشرية صوب العاصمة عدن لحضور مليونية الوفاء والعرفان لإمارات الخير والإنسانية وهذا أقل واجب نؤديه تجاه إخوتنا في الإمارات التي امتزجت دمائهم بدمائنا وهم يدافعون عن الدين والعروبة .
من جانبه مدير أمن ردفان العقيد عبدالحكيم رحب بالحاضرين وشدد على أهمية تعاون جميع ابناء ردفان لحفظ الأمن والاستقرار . مضيفا وعلى عاتقكم في المراكز المحلية لقرى ردفان الإبلاغ عن اي تحركات او مظاهر مشبوهة قد تخل بالامن والسكينة العامة.
من جانبهم رؤساء المراكز أعربوا عن استعدادهم الكامل للحشد المليوني وكذا للمساهمة في كل مايخدم أمن واستقرار ردفان والجنوب عامة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.