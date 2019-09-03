قيادات جنوبية تشيد بدور الإمارات في محاربة التنظيمات الإرهابية وتكشف حملة الإخوان 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

أكدت المحامية، نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه "لا يمكن تجاهل جهود التحالف بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، في إعادة البناء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتطرقت في مداخلة خلال اجتماع استثنائي لقيادة المجلس الانتقالي في عدن، إلى الدور الإماراتي الفعال في مكافحة الإرهاب، مشيرة الى أن "القوى الموالية للعناصر الإرهابية والتي تقوم باستخدامها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة تئن من هذا الدور الذي تلعبه الإمارات في مكافحة الإرهاب".

وكُرّس الاجتماع لمناقشة مواجهة العمليات الإرهابية بالتوافق مع التحالف العربي، بالإضافة للحملة الدينية التي يشنها حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، ضد الجنوب، وكذا الحملة ضد دولة الإمارات العربية لجهودها في مكافحة الإرهاب.

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واستعرضت نيران سوقي، الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات في تحرير الجنوب من ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى دعمها للمناطق المحررة في إعادة الإعمار بعد الحرب.

بدوره تطرق لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، إلى المشاعر العدوانية ضد الجنوب والتي تمثلت مؤخراً بفتوى دينية لشن الحرب ضد الجنوبيين.

وقال شطارة: "إن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء ليكون قيادة موحدة تحمل على عاتقها مسؤولية الجنوب وقضيته العادلة أمام المجتمع الدولي، وهو ما أثار حفيظة أعداء الجنوب ليشنوا الحرب على الجنوبيين لتدمير هذا الكيان بشتى الوسائل العسكرية والإعلامية والدينية والإرهابية.

وأضاف: "لا يمكن لدولة تستعين بالميليشات والعناصر الإرهابية أن تحكم شعباً، ومهما فعلوا فنحن لدينا خطاب عقلاني وقضية عادلة ندافع عنها ومهما تعرضنا لحملات تخوينية وتكفيرية فسنقوم بمواجهتها، ولن نسمح نحن أو المجتمع الدولي بعودة الإرهاب أو أن يكون الجنوب ملاذاً للإرهابيين".

بدوها أكدت الدكتورة سهير أحمد علي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الجنوب لن يكون حاضنة للإرهاب، ولن يتوانى عن مواجهة العناصر الإرهابية بشتى الوسائل".

وأضافت الدكتورة سهير: "نؤكد تأييدنا للدور الذي تلعبه الإمارات في محاربة الإرهابيين، فالإمارات قدمت وما زالت تقدم الكثير، ومن يشنون ضدها هذه الحملات هي جهات تهدف لزعزعة الأمن عن طريق العناصر الإرهابية التي تدعمها بدلاً من دعم جهود الإمارات في البناء والتعمير واستقرار المنطقة".