ميليشيا الحوثي الارهابية

كتب الخليج 365-خاص

تستمر مليشيا الحوثي ابتزاز المواطنين في صنعاء ونهب أموالهم لرفد خزينتهم الحربية وشراء العقارات وهذه المرة عن طريق المدارس الحكومية. وحصل الخليج 365 على وثيقة، لمدرسة رابعة العدوية الخاصة بالبنات في العاصمة صنعاء تشترط عدة نقاط مقابل قبول الطلاب في المدرسة لهذا العام. وبحسب الوثيقة فقد اشترطت المدرسة بحسب ما أملت عليها مليشيا الحوثي، اصطحاب اخر فاتورة مسددة للماء والكهرباء الحكومية. واستغرب المواطنون من هذا الشرط إذ لم يعد هناك أي كهرباء حكومي يصل للمنازل منذ اكثر من اربع اعوام، فيما المياة تعيش غالبية الاحياء في صنعاء بدون مياة. وقال سكان لـ الخليج 365، إن المليشيا وزعوا على المنازل مؤخرا فاتورة الكهرباء وذلك لسداد الاشتراك الشهري لاربعة اعوام في ظل عدم وجود كهرباء في الاساس. ومن خلال هذا الشرط فإن مليشيا الحوثي تقوم بعملية ابتزاز السكان في صنعاء والحاجة الملحة للسكان في تسجيل أبنائهم في المدارس بدفع رسوم الاشتراكات الشرهية دون وجود كهرباء وهي عملية سرقة واضحة وابتزاز واضح للمواطنين. وفي الوثيقة تشكف أيضا عن المبلع المهول للتسجيل اذ يصل الى 35000 الف ريال بينما لم يتجاوز التسجيل خلال السنوات الماضية الالف الريال. ويبدو أن المليشيا قررت أن تعمل على خصخصة التعليم بشكل متدرج وتخليها عن مسؤوليتها بينما يعيش ملايين المواطنيين في ظروف معيشية صعبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يشترطون سداد فاتورة الكهرباء لتسجيل الأطفال في المدارس "وثيقة حصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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