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صيدليون: الحوثيون صادروا كل العقاقير الخاصة بمنع الحمل في صنعاء
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
ادوية _ ارشيفية
كتب
الخليج 365-صنعاء
قال صيدليون في صنعاء إن مليشيا الحوثي نفذت حملة واسعة ضد الصيدليات ومصادرة عقاقير الخاصة بمنع الحمل.
وذكر الصيدليون لـ الخليج 365، أن الحوثيين شنوا اليوم الثلاثاء حملة واسعة ضد محلات بيع الأدوية في عموم أمانة العاصمة وقاموا بمصادرة جميع العقاقير الخاصة بمنع الحمل.
وعن الأسباب في ذلك، أكد الصيدليون أن الحوثيين اعتبروا أن هذه العقاقير تعتبر حرب ناعمة تقف وراءها أمريكا وإسرائيل للحد من النسل في اليمن.
وحذرت مليشيا الحوثي محلات الصيدلة في صنعاء من استيراد أي نوع من هذه العقاقير باعتبارها تهديدا للنسل في اليمن.
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