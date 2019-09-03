قيادي جنوبي لــ "الخليج 365":  التحالف أثبت قوته وكشف خيانة حزب الإصلاح ودعمه للإرهاب

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - خاص

قال القيادي الجنوبي محمدعمر محمد بامجبور إن التحالف العربي أثبت مدى قوته وقدراته في عدة محاور استراتيجيه للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار المنطقه.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن التحالف العربي استطاع بحنكة قيادته، ومن خلال الدعم الوجستي والاستخباراتي والعمل العسكري الذي قام به في كشف الستار عن رؤوس العصابات وزعمائها ومموليها واظهارها وتعريتها وافشال مخططاتها الاجرامية والتدميرية في المنطقة،.

وأشار بأن التحالف العربي ما زال مستمر في حربه على الإرهاب ، ومساندة شعوب ودول المنطقة في أمنهم واستقرارهم، كما يقوم التحالف العربي والمجلس الإنتقالي والنخب والأحزمة الأمنية، التي يدعمها التحالف العربي في الجنوب لتأمين الجنوب وشعبه من الارهاب وعصابات حزب الإصلاح التي تدعم داعش والقاعده وعصابات النهب والدمار لاحتلال الجنوب، بأعلان رسمي من حزب الاصلاح ، عبر إعلامهم وقياداتهم التي دعت للتحشيد والقتال ضد النخب والأحزمة الأمنية، وشعب الجنوب ، وهذا يعتبر اعلان حرب ضد التحالف العربي وطعن وخيانه للتحالف من جماعة حزب الاصلاح.