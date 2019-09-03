شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تردم حقول نفط يمنية بتواطؤ حكومة ”هادي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5630798ال خبير يمني أن دولة خليجية عملت عبر مسؤولين في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي على ردم عدد من الآبار النفطية، في محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عمان، بعد أن كلفت الدولة عمليات تنقيبها والإشراف عليها ملايين الدولار لتذهب أدراج الرياح. وقال الخبير الذي كان يعمل مع شركات تنقيب للنفط بالمهرة، إنه تم تحديد عدة حقول نفطية هناك وفق خرائط أعدها خبراء فرنسيون وبإشراف مباشر من خبراء يمنيين. وأشار الخبير النفطي، الى انهم كانوا بصدد زراعة الديناميت بغرض البدء في عمليات التنقيب واستخراج النفط. ونوه بأن خبراء آخرين تمت رشوتهم مقابل تبديد محصول الحقول النفطية، كون الحقل النفطي توجد به عين تعد "العين الأم"، وتوجد في محيطها "عيون فرعية"، وتبدأ عملية الاستخراج من العيون الفرعية حفاظاً على محصول الحقل. وأكد "أنه إذا تمت عملية الاستخراج من العين الرئيسية يتبدد محصول الحقل دون استخراج أكبر كميات ممكنة من المادة الخام"، مضيفا إن عمان كانت تبيت أجندة سيئة لتبديد الثروات الطبيعية في اليمن. وتابع الخبير النفطي، بأن عملية التنقيب في الحقول النفطية توقفت لمدة في العام 2011، وعندما عادوا لاستئناف العمل، تفاجأوا بأن الحقول لا وجود لها في الخرائط التي أعدت مسبقاً! ويؤكد أنه تواصل مع الخبراء الفرنسيين، وأكد لهم أن الحقول كانت موجودة في الخرائط بالفعل وتم وضع علامات لها، وأنه كان من ضمن الذين أشرفوا على زراعة الديناميت في الحقول النفطية سابقاً. جدير بالذكر أن القطاع النفطي في اليمن يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات.

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