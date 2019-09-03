شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مدينة تحت سيطرة الحوثيين على وشك السقوط بيد الجيش .. ومعارك عنيفة تدور حاليا على مشارف المدينة..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5357240أكدت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بدعم وإسناد جوي من التحالف العربي أحرزت ،اليوم الاثنين 2 أغسطس 2019م، تقدما استراتيجيا في معارك مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت المصادر إن معارك عنيفة اندلعت مع المليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة، أسفرت عن وصول طلائع من قوات الجيش إلى "مثلث حرض" على مشارف المدينة الواقعة شرقي حجة.





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وأشارت إلى تراجع ملحوظ للمليشيات الحوثية التي دفعت بالمئات من عناصرها للحيلولة دون سقوط المدينة، جراء سقوط أعداد كبيرة من عناصرها قتلى وجرحى وارتفاع عدد الأسرى إلى 20 أسيراً حوثياً.

ونوهت المصادر بالإسناد الجوي من قبل مقاتلات التحالف التي شنت عشرات الضربات الجوية خلال اليومين الماضيين واستهدفت مجاميع وآليات وتعزيزات المليشيات الحوثية في المنطقة.

إلى ذلك اكدت المصادر إسقاط طائرة مسيرة حوثية في وقت سابق اليوم، وأضافت أن الطائرة الحوثية المسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية محررة مؤخراً من قبضة الحوثيين قبل أن يتم إسقاطها في المنطقة.

وأطلقت قوات الجيش الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة بإسناد من التحالف العربي، لاستكمال تحرير مدينة حرض، وتمكنت خلالها من تحرير عدة قرى في محيط المدينة وتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية.5357240