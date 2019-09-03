شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث) أرتفاع جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم الثلاثاء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4466590اخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2019م. أسعار الصرف في صنعاء. الدولار شراء 594 إلى 595 البيع 598 إلى 600 ريال. Advertisements السعودي شراء 155 إلى 155,3 البيع 155,8 إلى 156 ريال. أسعار الصرف في عدن. الدولار شراء 606 إلى 609 البيع 611 إلى 613 ريال. السعودي شراء 158,5 إلى 159 البيع 159,5 إلى 160 ريال. هام: الأسعار غير ثابتة وتختلف كل لحظة.4466590

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