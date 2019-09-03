شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفد المجلس الإنتقالي يصل جده للحوار مع الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3344997اعلنت مصادر في المجلس الانتقالي في عدن عن وصول وفد المجلس الإنتقالي الى جده للحوار مع الحكومة الشرعية برئاسة عيدروس الزبيدي .3344997

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