قال الصحفي والمؤلف الخليجي سامي العثمان حسب مصادره ان قوات التحالف العربي وامريكا قررت تسليم ملف صنعاء وتحريرها الى طارق صالح قائد المقاومة الوطنية . واضاف العثمان على صفحته بتويتر : سيتم تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع وناصر الخشع وزيرا للداخلية , وتغيير موقع الانطلاق لدخول صنعاء ، وتحديد ساعة الصفر

وتابع بقوله : المجلس الانتقالي سيدير المناطق المحررة وبسط كامل قواته ، بمساندة التحالف وطارق عفاش وبمباركة الرئيس هادي . وتوقع العثمان إحالة علي محسن الاحمر وبعض من الضباط للتقاعد , وإقالة وزير الاعلام والنقل والداخلية والدفاع وتعين رياض ياسين في التشكيلة الجديدة . ولم يؤكد العثمان حقيقة ما قاله حول تغيير خارطة دخل صنعاء وتغيير مسؤولي الشرعية .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي الخطيرة طارق صالح وزيرا للدفاع والانتقالي يدير المناطق المحررة جنوبا وتغيير خارطة دخول صنعاء وبمباركة من هادي والامريكان ''تفاصيل خطيرة'' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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