الاكثر مشاهدة - ورد الآن : المجلس الإنتقالي يرضخ من جديد.. والزبيدي يطير إلى جدة.. وإعلان سعودي عاجل يكشف (تفاصيل الصفقة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحفية وإعلامية سعودية عن وصول وفد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً برئاسة عيدروس الزبيدي، إلى مدينة جدة السعودية. Advertisements ​ وذلك تلبية لدعوة السعودية، في محاول لإجراء حوار بين الانتقالي والحكومة اليمنية، بهدف خفض التعصيد العسكري في الجنوب، والتوصل لتفاهمات مشتركة.

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