الاكثر مشاهدة - انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن)

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. Advertisements ​ آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: 595 : 599

الريال السعودي : 156: 157 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 596 : 600

الريال السعودي : 157 : 158



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