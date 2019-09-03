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الاكثر مشاهدة - انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن)

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م

وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء.

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 595 : 599
الريال السعودي : 156: 157

أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي: 596 : 600
الريال السعودي : 157 : 158
 

 

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