الاكثر مشاهدة - عــاجل : الجيش الوطني يباغت الانتقالي الجنوبي بتحرك عسكري غير مسبوق ويكسر الحواجز ويحكم سيطرته على أول مداخل العاصمة(تفاصيل مايحدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : الجيش الوطني يباغت الانتقالي الجنوبي بتحرك عسكري غير مسبوق ويكسر الحواجز ويحكم سيطرته على أول مداخل العاصمة(تفاصيل مايحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن قوات الجيش حشدت المئات من الجنود، التابعين للحكومة الشرعية، الى مدينة عتق متوعدة بدحر مليشيات الإمارات من محافظة أبين وعدن.

وأضافت المصادر: أن الجيش الوطني حشد المئات فجر الثلاثاء، جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، استعدادا للانطلاق صوب ابين، وتحريرها من الإنتقالي الجنوبي.

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وأكدت مصادر عسكرية ان قوات عسكرية بدات استعداداتها للانطلاق صوب ابين لتحرير ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها قوات الإنتقالي الجنوبي.

وبحسب المصدر فإن الجيش الوطني يجهيز قوة للتقدم صوب زنجبار.

الجدير بالذكر أن قوات الجيش الوطني لازالت تتمركز على مداخل مدينة زنجبار بمنطقة قرن الكلاسي بشقرة.