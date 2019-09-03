شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإماراتية تزحف نحو 3 محافظات يمنية.. وتبدأ تنفيذ الخطة (ب) .. ‘‘تفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير اعلامية عن خطة لدولة الإمارات للتمدد واسقاط ثلاث محافظاتت يمنية مهمة .

وقالت صحيفة "العربي الجديد"، ، إن الإمارات وأتباعها، يخططون للتمدد نحو المناطق الشرقية، أبين وشبوة وحضرموت، وإعادة قواتهم للسيطرة على منطقة بلحاف ومينائها على البحر العربي.

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ويوجد في "بلحاف" أكبر مشروع استثماري في اليمن، وهو مشروع الغاز المسال المستثمر من قبل شركة "توتال" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الانتقالي المدعوم من الإمارات، إن اجتماعات في غرفة العمليات العسكرية الإماراتية ووكلائها في عدن عُقدت خلال اليومين الماضيين، وتم وضع خطة جديدة للتمدد نحو المناطق الشرقية، أي أبين وشبوة وحضرموت، ويتم حالياً إعادة ترتيب صفوف قوات "النخبة الشبوانية"، التي وصل عديدها إلى عشرين ألفاً قبل أن تتشتت مع سيطرة الشرعية على شبوة.

وبحسب الصحيفة حالياً تسعى أبوظبي إلى تجميع هذه القوات من جديد ودعمها بعناصر جديدة وآليات عسكرية كبيرة، وغطاء جوي.

وقال المصدر إن هناك محاولات إماراتية لإقناع الكثير من القيادات القبلية في شبوة بالتخلي عن الشرعية وقياداتها مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبالتهديد بأن منازلها ستكون مستهدفة بالقصف من الطيران الإماراتي، وهي الرسالة نفسها التي تُوجّه لقيادات في أبين توالي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.