شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مفاجئ بين هادى والمجلس الانتقالى قبل حوار جدة يقضي بتسلم الأخير حكم عدن (بقية البنود) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب والباحث في الشأن اليمنى محمود الطاهر، أن هناك توصل إلى شبه اتفاق بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى.

وأوضح "الطاهر" فى تصريحات خاصة للصحيفةـ"الدستور"، أن الاتفاق يقضى بأن يحكم الانتقالي عدن، بجانب إعادة تشكيل حكومة يمنية يشارك فيها الانتقالي لتوحيد الصفوف لمواجهة جماعة الحوثى المدعومة من إيران.

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- عاجل : اتفاق مفاجئ بين هادى والمجلس الانتقالى قبل حوار جدة يقضي بتسلم الأخير حكم عدن (بقية البنود)

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وكان "الطاهر" أعلن فى منشور له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك تفاهمات أبرمت بين الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي، بعيدا عن الإعلام، نتائجها سيعلن عنها في وقتها، على حد تعبيره.

ووصل وفد الانتقالي مساء اليوم الثلاثاء الى مدينة جدة تلبية لدعوة الخارجية السعودية لحضور حوار جدة مع الحكومة الشرعية.