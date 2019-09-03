تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 03/09/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 04/09/2019م.



ووفق المركز تابعه "الخليج 365"، فإن" الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، تتشكل معها سحب ركامية مصحوبة بهطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على اجزاء من المرتفعات الجبلية من تعز جنوباً الى صعدة شمالاً خاصة على محافظات (المحويت، حجة، ذمار وغرب صنعاء)، وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، ابين، الضالع ‘البيضاء و جنوب غرب حضرموت).

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وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً والرياح نشطة جنوبية غربية سرعتها تصل الى 45 عقدة.

أما المناطق الساحلية ففي السواحل الغربية أجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع تشكل سحب ركامية يصاحبها هطول امطار متفرقة يصحبها الرعد على اجزاء من السواحل الغربية و المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح غربية الى شمالية غربية سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

وفي السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً حارة ورطبة على السواحل الجنوبية وغائمة جزئياً الى غائمة بسحب طبقية اثناء الصباح الباكر قد يصاحبها هطول امطار خفيفة على السواحل الشرقية والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والغبار خاصة على السواحل الجنوبية وتتراوح سرعتها من 10 الى 30 عقدة.

وبخصوص المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع درجات حرارة مرتفعة نهاراً، والرياح شمالية شرقية, خفيفة الى معتدلة تنشط خلال ساعات النهار على الاجزاء الشمالية منها مثيرة للاتربة و الرمال تتراوح سرعتها من 08 الى 25 عقدة.

وبنبه المركز الوطني، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك الاحتماء من العواصف الرعدية، والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية و الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج، والمواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى.