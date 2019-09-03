Advertisements Advertisements الحديدة.. مليشيا الحوثي تجدد خرقها للهدنة بقص القوات المشتركة في حيس الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ميليشيا الحوثي الارهابية كتب الخليج 365 ـ متابعات واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية، ظهر الثلاثاء، قصفها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، جنوب مدينة الحديدة، باستخدام قذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

Advertisements وذكر مصدر عسكري ميداني، أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف المدفعية الثقيلة صوب مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس باستخدام مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 85 وسلاح م.ط 23. وتابع المصدر، إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع القوات المشتركة من معدلات البيكا وسلاح 14.5 و12.7 وغيرها من الأسلحة الرشاشة. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف مليشيا الحوثي، ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم. Advertisements Advertisements

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