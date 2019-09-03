صد هجوم حوثي في مديرية ناطع بالبيضاء

ميليشيا الحوثي الارهابية

كتب البيضاء - الخليج 365

وقال مصدر محلي إن قوات الجيش في محور بيحان أفشلت فجر اليوم محاولة التفاف وتسلل على مواقع القوات الحكومية في جبل القرحاء الاستراتيجي بالمديرية.

وأسفرت العملية عن مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيات الانقلابية، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد.

وتخوض الوية محور بيحان والكتائب العسكرية التابعه له معارك عنيفة مع ميلشيات الحوثي في محافظة البيضاء مند تحرير شبوة في ديسمبر من العام قبل الماضي.

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