نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر لــ "الخليج 365":  حزب الإصلاح لم يكن حليفاً حقيقاً للتحالف العربي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

الحامد عوض الحامد

كتب الشحات غريب

قال نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الرسمية الحامد عوض الحامد، إننا استبشرنا خيراً في هذا التحالف العربي الكبير أمام التحديات في المنطقة، لتكون قوة عربية كبيرة أمام المشروع الإيراني والفارسي.

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وأضاف الحامد في تصريحات خاصة بأن التحالف العربي واجه هجوماً كبيراً لمحاولة النيل منه لكن أثبت التحالف أنه قوة كبيرة.

وأشار بأن المحافظات الشمالية لم تحرر بسبب أن حزب الإصلاح لا يريد تحريرها في ظل مرور 5 سنوات وعدم حدوث أي تقدم فيها.

وقال إن حزب الإصلاح منظومة دولية لم تحقق أي نجاحات، موجهاً الشكر للتحالف العربي بسبب مواجهته كل هذة التحديات.

وأكد الحامد أن حزب الإصلاح لم يكن حليفاُ حقيقاً للتحالف، كما علق على صدور فتاوي تحرض على قتل الجنوبيين كما حدث عام 94، بنفس الأدوات.