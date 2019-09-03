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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الحامد عوض الحامد
كتب
الشحات غريب
قال نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الرسمية الحامد عوض الحامد، إننا استبشرنا خيراً في هذا التحالف العربي الكبير أمام التحديات في المنطقة، لتكون قوة عربية كبيرة أمام المشروع الإيراني والفارسي.
وأضاف الحامد في تصريحات خاصة بأن التحالف العربي واجه هجوماً كبيراً لمحاولة النيل منه لكن أثبت التحالف أنه قوة كبيرة.
وأشار بأن المحافظات الشمالية لم تحرر بسبب أن حزب الإصلاح لا يريد تحريرها في ظل مرور 5 سنوات وعدم حدوث أي تقدم فيها.
وقال إن حزب الإصلاح منظومة دولية لم تحقق أي نجاحات، موجهاً الشكر للتحالف العربي بسبب مواجهته كل هذة التحديات.
وأكد الحامد أن حزب الإصلاح لم يكن حليفاُ حقيقاً للتحالف، كما علق على صدور فتاوي تحرض على قتل الجنوبيين كما حدث عام 94، بنفس الأدوات.
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كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر لــ "الخليج 365": حزب الإصلاح لم يكن حليفاً حقيقاً للتحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.