نجاة معلم من محاولة اغتيال بمدينة إب 

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب إب - الخليج 365 أصيب معلم إصابة بالغة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية، إن معلما تعرض لإصابة بالغة عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية بمدينة إب. Advertisements وأضافت المصادر، بأن المعلم يدعى أحمد الحميدي وأصيب بعدة طلقات نارية في منطقة جرافة تحت منزل الشيخ محمد قاسم العنسي بالقرب من كلية التربية. وبحسب المصادر فقد نقل الحميدي عقب الحادثة إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب وأدخل العناية المركزة نتيجة خطورة وضعه الصحي فيما لاذ الجناة بالفرار عقب تنفيذهم الجريمة. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل شاب يدعى عمر عبده سعيد الشعيبي وإصابة آخر برصاص مسلحين بمديرية المشنة بمدينة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة. Advertisements Advertisements

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