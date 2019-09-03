الحوثية تجدد قصفها على مواقع "المشتركة" في حيس جنوب الحديدة 

ميليشيا الحوثي الارهابية

كتب الحديدة - الخليج 365

وقال مصدر عسكري ميداني إن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف المدفعية الثقيلة صوب مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس باستخدام مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 85 و سلاح م.ط 23.

وأضاف المصدر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع القوات المشتركة من معدلات البيكا وسلاح 14.5 و 12.7 وغيرها من الاسلحة الرشاشة.

يذكر ان الخروقات الحوثية للهدنة الأممية متواصلة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ،وترفض الإلتزام ببنود اتفاقيات مفاوضات السويد التي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار بالحديدة.

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