توجه اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة الحوار مع حكومة الرئيس هادي.



وقالت مصادر محلية إن الزبيدي توجه إلى مدينة جدة بالممكلة العربية السعودية لحضور الحوار المرتقب مع الحكومة الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن وفد من الانتقالي سافر مع اللواء الزُبيدي لحضور جلسات الحوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيدروس الزبيدي يصل جدة.. تعرف على سبب الزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.